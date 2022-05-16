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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Хаугесунд
Одд - Хаугесунд: обзор матча 16 мая 2022
Одд
16.05.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 4
Завершен
Хаугесунд
9'
S. Reese
17'
М. Санде
51'
А. Ндур
54'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Хаугесунд
90'
Замена
Х. Гонг
️️️️
А. Ндур
76'
Замена
Б. Нжие
️️️️
Ю. Эскесен
76'
Замена
V. Solheim
️️️️
U. Tillung Fredriksen
Замена
С. Аас
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
63'
60'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
А. Содерлунд
Замена
К. Валлем
️️️️
М. Евтович
58'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
М. Леквен
58'
54'
ГОЛ! 0:4!
А. Содерлунд
Пас отдал
Х. Зафейрис
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Ндур
Пас отдал
А. Содерлунд
Замена
A. Stensrud
️️️️
М. Ингебригтсен
46'
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Санде
Пас отдал
А. Содерлунд
9'
ГОЛ! 0:1!
S. Reese
Пас отдал
Х. Зафейрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Эгиль Селвик
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Конрад Валлем
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
1-1-1-5
2
Рууд
6
Леквен
19
Ингебригтсен
3
Баккей
9
Лауритсен
16
Китолано
1
Йоргенсен
21
Хаген
2-2-1-5
21
5
20
Зафейрис
34
Эскесен
25
Ндур
12
16
Содерлунд
27
Санде
18
Кригард
11
Вальстад
26
Евтович
6
Валлем
6
Валлем
26
Евтович
19
Ингебригтсен
9
9
19
Ингебригтсен
1
Йоргенсен
18
Аас
18
Аас
1
Йоргенсен
6
Леквен
15
Кастрати
15
Кастрати
6
Леквен
16
Содерлунд
20
Наустдал
20
Наустдал
16
Содерлунд
12
18
18
12
25
Ндур
18
Гонг
18
Гонг
25
Ндур
34
Эскесен
10
Нжие
10
Нжие
34
Эскесен
Остались в запасе
Одд
Хаугесунд
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Одд - Хаугесунд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Хаугесунд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
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2019.02.07 16:47
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
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5
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2019.01.27 18:22
3
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2016.01.27 23:10
3
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2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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