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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 16 мая 2022
Ювентус
16.05.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
10'
Д. Влахович
36'
А. Мората
51'
А. Сандро (АГ)
90+6'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лацио
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
С. Милинкович-Савич
90'
Желтая карточка
Патрик
84'
Замена
Ш. Раду
️️️️
М. Лаццари
83'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
М. Аке
80'
Замена
М. Палумбо
️️️️
П. Дибала
78'
77'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
76'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
Желтая карточка
Х. Куадрадо
68'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Мората
62'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
62'
Замена
М. Аке
️️️️
М. Локателли
62'
52'
Замена
Педро
️️️️
Ж. Кабрал
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Сандро
Желтая карточка
Ф. Бернардески
45'
+1
41'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
Х. Куадрадо
36'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Д. Кьеллини
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Мората
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
29
Мануэль Лаццари
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
ПВ
77
Жован Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Перин
26
Сандро
14
Кьеллини
19
Бонуччи
5
Локателли
21
Миретти
7
Куадрадо
10
Бернардески
28
Влахович
21
Мората
21
Дибала
4-2-3-1
1
Стракоша
77
Марушич
4
Патрик
15
Ачерби
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
18
Альберто
10
Дзакканьи
7
Андерсон
77
Кабрал
5
Локателли
11
Аке
11
Аке
5
Локателли
14
Кьеллини
4
де Лигт
4
де Лигт
14
Кьеллини
21
Мората
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
21
Мората
21
Дибала
20
Палумбо
20
Палумбо
21
Дибала
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
29
Лаццари
26
Раду
26
Раду
29
Лаццари
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
77
Кабрал
9
Педро
9
Педро
77
Кабрал
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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