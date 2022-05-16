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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Тромсе
Буде-Глимт - Тромсе: обзор матча 16 мая 2022
Буде-Глимт
16.05.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
54'
Н. Вестерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Тромсе
85'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
77'
Замена
F. Winther
️️️️
Э. Китолано
Желтая карточка
С. Серли
70'
70'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
Замена
Э. Хаген
️️️️
Ж. Коомсон
63'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
А. Пеллегрино
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Вестерлунд
Желтая карточка
Ж. Коомсон
37'
28'
Желтая карточка
Р. Йенссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Тромсе
9
Яссе Туоминен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
3-2-3-2
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
18
Мое
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
7
Коомсон
10
Серли
18
Ветти
11
Эспейор
2-2-1-5
1
Хаугаард
28
Психе
6
Гундерсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
25
25
Нильсен
20
Эбийе
5
Опсал
23
Вестерлунд
7
Коомсон
18
Хаген
18
Хаген
7
Коомсон
90
Пеллегрино
22
Бонифаци
22
Бонифаци
90
Пеллегрино
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
17
Китолано
6
6
17
Китолано
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тромсе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
9
Яссе Туоминен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
9
Яссе Туоминен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Буде-Глимт - Тромсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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