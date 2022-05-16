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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Форталеза
Ботафого - Форталеза: обзор матча 16 мая 2022
Ботафого
16.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Форталеза
42'
Эрисон
89'
П. де Паула
14'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Форталеза
ГОЛ! 2:1!
П. де Паула
89'
Замена
В. Лопес
️️️️
D. Gonçalves
80'
Замена
Уго
️️️️
Р. Саравия
79'
74'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
Мойзес
Замена
П. де Паула
️️️️
Ч. Че
69'
62'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Л. Лима
Замена
C.
️️️️
Л. Фернандес
58'
46'
Замена
Тити
️️️️
С. Ромеро
Желтая карточка
Кану
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Эрисон
Пас отдал
В. Куэста
42'
40'
Вторая желтая
Б. Себальос
Желтая карточка
D. Gonçalves
30'
29'
Желтая карточка
Б. Себальос
14'
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
С. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
20
Ренцо Саравия
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Chay
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Форталеза
4
Тити
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
2-2-1-5
25
Фернандес
4
Кану
20
Борхес
5
33
Фернандес
27
Са
99
Эрисон
31
Куэста
3
Че Че
13
20
Саравия
4-2-4
1
3
Себальос
6
Лима
2
Тинга
4
Беневенуто
15
Фелипе
35
Насименту
10
Ромеро
21
Мойзес
91
22
Пикачу
33
Фернандес
14
14
33
Фернандес
20
Саравия
16
Уго
16
Уго
20
Саравия
3
Че Че
12
де Паула
12
де Паула
3
Че Че
13
70
Лопес
70
Лопес
13
10
Ромеро
4
Тити
4
Тити
10
Ромеро
21
Мойзес
29
Капишаба
29
Капишаба
21
Мойзес
6
Лима
79
Кайзер
79
Кайзер
6
Лима
Остались в запасе
Ботафого
Форталеза
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Остались в запасе
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Форталеза
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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