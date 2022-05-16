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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - КАМАЗ
Спартак-2 - КАМАЗ: обзор матча 16 мая 2022
Спартак-2
16.05.2022, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
3 : 0
Завершен
КАМАЗ
51'
И. Агапов
74'
К. Шильцов
83'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - КАМАЗ
Желтая карточка
Д. Петрунин
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Е. Воронин
88'
Замена
В. Ганус
️️️️
М. Казимир
88'
Замена
С. Морозов
️️️️
Н. Кашаев
Замена
А. Муталиев
️️️️
В. Шитов
85'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
К. Шильцов
85'
ГОЛ! 3:0!
В. Шитов
83'
78'
Замена
Н. Кашаев
️️️️
В. Пальцев
Замена
М. Лайкин
️️️️
В. Шитов
78'
Замена
Н. Ходорченко
️️️️
Н. Бакалюк
78'
78'
Замена
М. Казимир
️️️️
Ю. Кириллов
77'
Желтая карточка
В. Свежов
ГОЛ! 2:0!
К. Шильцов
74'
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Маркитесов
70'
64'
Желтая карточка
Н. Замалиев
61'
Замена
Д. Акоста
️️️️
Д. Лопатин
ГОЛ! 1:0!
И. Агапов
51'
41'
Желтая карточка
А. Куликов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
8
Дмитрий Маркитесов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
17
Виталий Шитов
ПЗ
7
Константин Шильцов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
КАМАЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шитов
97
Денисов
3
Петрунин
14
Агапов
8
Маркитесов
6
Сунгатулин
17
Шитов
22
Бакалюк
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
4-1-3-1-1
71
Мамин
11
Игнатенко
91
Куликов
44
Садыков
17
Пальцев
42
Кириллов
7
Аюкин
6
Свежов
13
Замалиев
37
Воронин
17
Лопатин
22
Бакалюк
23
Ходорченко
23
Ходорченко
22
Бакалюк
7
Шильцов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
7
Шильцов
8
Маркитесов
27
Муминов
27
Муминов
8
Маркитесов
73
Шитов
10
Муталиев
10
Муталиев
73
Шитов
17
Шитов
83
Лайкин
83
Лайкин
17
Шитов
17
Лопатин
27
Акоста
27
Акоста
17
Лопатин
42
Кириллов
74
Казимир
74
Казимир
42
Кириллов
17
Пальцев
27
Кашаев
27
Кашаев
17
Пальцев
Казимир
3
Ганус
3
Ганус
Казимир
Кашаев
2
Морозов
2
Морозов
Кашаев
Остались в запасе
Спартак-2
КАМАЗ
30
Максим Данилин
ЦП
88
Даниил Марков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
37
Лев Потапов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
30
Максим Данилин
ЦП
88
Даниил Марков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
10
Артур Максимчук
ЦФ
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Спартак-2 - КАМАЗ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
академии "Спартак"
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