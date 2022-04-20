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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Слован
Словацко - Слован: обзор матча 20 апреля 2022
Словацко
20.04.2022, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Слован
40'
В. Юрецка (П)
62'
В. Юрецка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Слован
Замена
П. Юрошка
️️️️
Р. Сисилия
90'
+4
Желтая карточка
В. Левин
86'
Замена
В. Левин
️️️️
В. Юрецка
83'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
П. Рейнберк
83'
80'
Замена
M. Stoch
️️️️
Ф. Гавелка
76'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Я. Матушек
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
67'
Замена
П. Шимко
️️️️
Д. Хользер
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Юрецка
62'
59'
Замена
И. Рондич
️️️️
К. Фридек
59'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
57'
Желтая карточка
М. Пурзитидис
Желтая карточка
Я. Калабишка
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Юрецка
40'
39'
Желтая карточка
Д. Висински
36'
Желтая карточка
K. Michal
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
10
Ян Матушек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Денис Висински
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
99
Miroslav Stoch
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-5-3
3
Кадлец
95
Хользер
6
Хофманн
20
Хавлик
28
Даничек
11
Петржела
91
Калабишка
23
Рейнберк
15
Юрецка
22
Сисилия
31
Борек
2-5-1-2
82
23
Гебре Селасси
3
Микула
10
Матушек
8
Фридек
28
3
Косцельник
10
Гавелка
9
Висински
37
Пурзитидис
9
Юсуф
95
Хользер
4
Шимко
4
Шимко
95
Хользер
15
Юрецка
88
Левин
88
Левин
15
Юрецка
22
Сисилия
77
Юрошка
77
Юрошка
22
Сисилия
23
Рейнберк
27
Вехета
27
Вехета
23
Рейнберк
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
10
Матушек
29
Тупта
29
Тупта
10
Матушек
10
Гавелка
99
99
10
Гавелка
8
Фридек
15
Рондич
15
Рондич
8
Фридек
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
Остались в запасе
Словацко
Слован
0
J. Divisek
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
34
Милан Кноблох
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Словацко - Слован
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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