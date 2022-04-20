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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 20 апреля 2022
Осасуна
20.04.2022, среда, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 3
Завершен
Реал
13'
А. Будимир
12'
Д. Алаба
45'
М. Асенсио
90+6'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Реал
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Л. Васкес
Пас отдал
Винисиус
90'
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
Замена
Барберо
️️️️
Л. Авила
86'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Д. Брашанац
80'
73'
Замена
Иско
️️️️
Э. Камавинга
71'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Д. Себальос
Замена
Ойер
️️️️
Х. Мартинес
68'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Анхель
68'
62'
Желтая карточка
Начо
60'
Желтая карточка
Э. Милитао
59'
Пенальти не реализован!
К. Бензема
52'
Пенальти не реализован!
К. Бензема
46'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Д. Алаба
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Гарсия
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Асенсио
Желтая карточка
Д. Брашанац
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Будимир
13'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алаба
5'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Хави Мартинес
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррера
3
Анхель
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
5
Брашанац
7
Монкайола
24
Мартинес
14
Гарсия
6
Авила
17
Будимир
3-3-3-1
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
5
Алаба
8
Вальверде
6
Камавинга
25
Себальос
11
Родриго
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
14
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
14
Гарсия
24
Мартинес
6
Ойер
6
Ойер
24
Мартинес
5
Брашанац
10
Торрес
10
Торрес
5
Брашанац
3
Анхель
11
Барха
11
Барха
3
Анхель
6
Авила
17
Барберо
17
Барберо
6
Авила
5
Алаба
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Алаба
25
Себальос
8
Кроос
8
Кроос
25
Себальос
6
Камавинга
22
Иско
22
Иско
6
Камавинга
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
Остались в запасе
Осасуна
Реал
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
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