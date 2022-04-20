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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Фастав
Славия - Фастав: обзор матча 20 апреля 2022
Славия
20.04.2022, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Фастав
32'
С. Тецл
36'
Л. Провод
64'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Фастав
Замена
П. Коварж
️️️️
О. Колар
87'
Замена
Д. Фила
️️️️
О. Лингр
78'
Замена
С. Плавсич
️️️️
И. Шранц
78'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Голеш
73'
Замена
Й. Сор
️️️️
С. Тецл
73'
ГОЛ! 3:0!
П. Олаинка
Пас отдал
И. Шранц
64'
63'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Y. Drame
46'
Замена
M. Fillo
️️️️
В. Чантуришвили
46'
Замена
R. Reiter
️️️️
А. Фантис
ГОЛ! 2:0!
Л. Провод
Пас отдал
А. Бах
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Тецл
Пас отдал
А. Бах
32'
28'
Желтая карточка
В. Чантуришвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
4-2-2-2
1
Колар
18
Бах
15
Кудела
2
Говорка
3
Голеш
39
Юрасек
32
Лингр
17
Провод
99
Олаинка
11
Тецл
26
Шранц
3-5-3
2
26
Прохазка
16
18
Чедидла
8
68
Янецки
7
Чантуришвили
44
Конде
27
15
Фантис
1
1
Колар
31
Коварж
31
Коварж
1
Колар
3
Голеш
12
Траоре
12
Траоре
3
Голеш
26
Шранц
95
Плавсич
95
Плавсич
26
Шранц
11
Тецл
11
Сор
11
Сор
11
Тецл
32
Лингр
11
Фила
11
Фила
32
Лингр
7
Чантуришвили
0
0
7
Чантуришвили
15
Фантис
7
7
15
Фантис
27
44
Джаво
44
Джаво
27
Остались в запасе
Славия
Фастав
40
Максим Таловеров
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
40
Максим Таловеров
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Славия - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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