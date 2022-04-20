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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2022
Челси
20.04.2022, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Арсенал
17'
Т. Вернер
32'
С. Аспиликуэта
13'
Э. Нкетиа
27'
Э. Смит-Роу
57'
Э. Нкетиа
90+2'
Б. Сака (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Арсенал
90'
+5
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Б. Сака
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Б. Сака
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
М. Маунт
85'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Алонсо
81'
75'
Замена
С. Соареш
️️️️
Э. Смит-Роу
70'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Нкетиа
Желтая карточка
М. Сарр
65'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
60'
57'
ГОЛ! 2:3!
Э. Нкетиа
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Кристенсен
46'
ГОЛ! 2:2!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
М. Маунт
32'
27'
ГОЛ! 1:2!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
М. Эдегор
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нкетиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ПЗ
7
Букайо Сака
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
13
Кепа
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
5
Сарр
3
Алонсо
91
Канте
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
11
Вернер
9
Лукаку
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
6
Холдинг
4
Уайт
6
Габриэль
17
Тавареш
34
Джака
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
15
Кристенсен
3
Силва
3
Силва
15
Кристенсен
3
Алонсо
22
Зиеш
22
Зиеш
3
Алонсо
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
32
Смит-Роу
21
Соареш
21
Соареш
32
Смит-Роу
9
Нкетиа
7
Мартинелли
7
Мартинелли
9
Нкетиа
7
Сака
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Сака
Остались в запасе
Челси
Арсенал
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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