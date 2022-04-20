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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 20 апреля 2022
Монако
20.04.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
45+2'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ницца
86'
Желтая карточка
К. Тюрам
83'
Замена
Ж. Амави
️️️️
М. Бар
Желтая карточка
Вандерсон
81'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
80'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
79'
Желтая карточка
А. Головин
78'
73'
Замена
А. Гуири
️️️️
Б. Браими
Желтая карточка
Ж. Мартинш
71'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Р. Агилар
67'
65'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
64'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Х. Будауи
Желтая карточка
А. Дисаси
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
45'
+2
Желтая карточка
О. Чуамени
45'
42'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
2
Вандерсон
24
Фофана
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-2-1-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
20
Тодибо
24
Данильюк
26
Бар
19
Тюрам
99
Лемина
6
Будауи
7
Браими
9
Дольберг
9
Делор
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
2
Агилар
10
Мартинш
10
Мартинш
2
Агилар
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
26
Бар
23
Амави
23
Амави
26
Бар
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
19
Клюйверт
6
Будауи
7
Браими
9
Гуири
9
Гуири
7
Браими
Остались в запасе
Монако
Ницца
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монако - Ницца
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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