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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Клермон
Труа - Клермон: обзор матча 20 апреля 2022
Труа
20.04.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Клермон
88'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Клермон
Желтая карточка
Ж. Мулен
90'
+5
90'
+2
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Байо
88'
ГОЛ! 0:1!
М. Байо
Красная карточка
М. Бальде
85'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
82'
77'
Желтая карточка
У. Джоко
Замена
Т. Дингом
️️️️
Л. Мотиба
77'
72'
Замена
А. Зедадка
️️️️
С. Хауи
71'
Вторая желтая
А. Сейду
71'
Желтая карточка
Ж. Доссу
66'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Л. Да Кунья
63'
Желтая карточка
М. Байо
Желтая карточка
И. Каборе
61'
Замена
М. Бальде
️️️️
И. Угбо
58'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Р. Рипар
58'
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
А. Рами
58'
48'
Желтая карточка
Ж. Биллонг
37'
Желтая карточка
А. Сейду
Желтая карточка
Л. Мотиба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
9
Рено Рипар
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-4-1-2
40
Мулен
14
Палмер-Браун
23
Рами
99
Коне
5
Конте
5
Тардье
7
Шавалерен
12
Каборе
9
Рипар
99
Угбо
35
Мотиба
4-2-1-1-2
12
Джоко
36
Сейду
6
Биллонг
21
Ожье
29
Менди
99
Самед
6
Маньин
26
Аллевина
10
Хауи
7
Да Кунья
18
Байо
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
23
Рами
4
Бьянсон
4
Бьянсон
23
Рами
35
Мотиба
5
Дингом
5
Дингом
35
Мотиба
99
Угбо
17
Бальде
17
Бальде
99
Угбо
9
Рипар
7
Тузгар
7
Тузгар
9
Рипар
10
Хауи
80
Зедадка
80
Зедадка
10
Хауи
7
Да Кунья
20
Доссу
20
Доссу
7
Да Кунья
18
Байо
99
Кюи
99
Кюи
18
Байо
Остались в запасе
Труа
Клермон
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Труа - Клермон
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
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