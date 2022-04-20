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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 20 апреля 2022
РБ Лейпциг
20.04.2022, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Унион
61'
А. Силва (П)
90+3'
Э. Форсберг
25'
Ш. Бекер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Унион
90'
+4
Замена
К. Беренс
️️️️
П. Эккель
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Б. Хенрикс
90'
+3
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Й. Гвардиол
90'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
90'
80'
Желтая карточка
Р. Хедира
77'
Замена
С. Михель
️️️️
Т. Авонийи
77'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
65'
Замена
А. Шафер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Силва
61'
43'
Желтая карточка
Р. Кнохе
Желтая карточка
К. Лаймер
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бекер
Пас отдал
К. Триммель
Желтая карточка
М. Симакан
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Гулачи
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
27
Лаймер
20
Ольмо
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
28
Триммель
8
Хедира
5
Очипка
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
78
Харагучи
13
Шафер
13
Шафер
78
Харагучи
14
Авонийи
11
Михель
11
Михель
14
Авонийи
6
Эккель
91
Беренс
91
Беренс
6
Эккель
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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