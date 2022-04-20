Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 20 апреля 2022
Манчестер Сити
20.04.2022, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
53'
Р. Марез
65'
Ф. Фоден
82'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
90'
+1
Желтая карточка
Л. Данк
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Де Брюйне
83'
ГОЛ! 3:0!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
82'
81'
Желтая карточка
А. Уэбстер
79'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
78'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Зинченко
️️️️
Д. Стоунз
77'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Марез
65'
61'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Т. Лэмпти
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
53'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Н. Аке
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
14
Ляпорт
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
26
Де Брюйне
4-1-3-1-1
97
Санчес
48
Лэмпти
5
Данк
34
Велтман
17
Кукурелья
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
12
Мвепу
7
Мач
18
Уэлбек
6
Стоунз
47
Зинченко
47
Зинченко
6
Стоунз
15
Аке
3
Диаш
3
Диаш
15
Аке
26
Де Брюйне
9
Жезус
9
Жезус
26
Де Брюйне
48
Лэмпти
4
Уэбстер
4
Уэбстер
48
Лэмпти
18
Уэлбек
11
Мопе
11
Мопе
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Йереми Сармиенто
АП
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Брайтон
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+