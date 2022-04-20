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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Пардубице
Карвина - Пардубице: обзор матча 20 апреля 2022
Карвина
20.04.2022, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Пардубице
3'
M. Papadopulos
70'
P. Buchta
4'
P. Cerny
56'
Л. Черв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Пардубице
Желтая карточка
L. Bartosak
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
J. Jerabek
75'
Замена
L. Matejka
️️️️
P. Cerny
ГОЛ! 2:2!
P. Buchta
70'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
Э. Шехич
68'
67'
Замена
D. Huf
️️️️
J. Rezek
Замена
К. Косе
️️️️
М. Н'Диайе
58'
Замена
D. Stropek
️️️️
S. Drame
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
Л. Черв
Пас отдал
J. Jerabek
Желтая карточка
S. Drame
48'
Замена
M. Túlio
️️️️
T. Jursa
46'
Желтая карточка
T. Jursa
35'
4'
ГОЛ! 1:1!
P. Cerny
ГОЛ! 1:0!
M. Papadopulos
Пас отдал
L. Bartosak
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
10
R. Mikus
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
2
Робин Гранац
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Пардубице
34
Karel Pojezný
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
3-4-4
31
3
44
8
Зорван
99
Н'Диайе
8
99
Синявский
10
91
27
44
Шехич
2-5
35
Маркович
24
Солил
10
Патрак
31
Костка
5
Чихак
20
Каду
6
Черв
0
44
23
23
44
8
12
12
8
99
Н'Диайе
5
Косе
5
Косе
99
Н'Диайе
44
Шехич
9
Чмелик
9
Чмелик
44
Шехич
24
9
9
24
9
12
12
9
Остались в запасе
Карвина
Пардубице
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
34
Karel Pojezný
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Карвина - Пардубице
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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2016.08.09 06:21
1
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