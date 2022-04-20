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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лилль
Реймс - Лилль: обзор матча 20 апреля 2022
Реймс
20.04.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
32'
М. Манетси
90+2'
Ю. Абдельхамид
57'
Р. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лилль
ГОЛ! 2:1!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
Б. Локо
90'
+2
89'
Желтая карточка
З. Челик
87'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
А. Онана
81'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Э. Жегрова
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
А. Зенели
80'
Желтая карточка
Д. Лопи
76'
Замена
Б. Локо
️️️️
М. Манетси
71'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кеббаль
66'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Й. Каюсте
66'
Замена
Т. Фоке
️️️️
М. Буси
66'
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Саншеш
Пас отдал
А. Гомес
57'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
М. Манетси
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-5-2
1
Райкович
4
Фас
55
Гравийон
5
Абдельхамид
33
Конан
5
Манетси
5
Матусива
2
Каюсте
44
Буси
9
Зенели
10
Кеббаль
3-1-3-2-1
1
Жардим
2
Челик
6
Фонте
6
Брадарич
24
Онана
7
Гомес
21
Андре
8
Саншеш
11
Жегрова
19
Бамба
22
Веа
5
Манетси
2
Локо
2
Локо
5
Манетси
44
Буси
25
Фоке
25
Фоке
44
Буси
2
Каюсте
30
Лопи
30
Лопи
2
Каюсте
10
Кеббаль
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Кеббаль
9
Зенели
19
Туре
19
Туре
9
Зенели
24
Онана
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
24
Онана
11
Жегрова
80
Лихаджи
80
Лихаджи
11
Жегрова
7
Гомес
15
Дэвид
15
Дэвид
7
Гомес
Остались в запасе
Реймс
Лилль
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Реймс - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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