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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Рубин
Енисей - Рубин: обзор матча 20 апреля 2022
Енисей
20.04.2022, среда, 14:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Рубин
12'
А. Окладников
32'
А. Окладников
39'
Н. Глушков
86'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Енисей - Рубин
90'
Замена
И. Савицкий
️️️️
И. Самошников
86'
ГОЛ! 3:1!
Г. Онугха
Замена
А. Ломакин
️️️️
Н. Раздорских
83'
70'
Замена
М. Апшацев
️️️️
А. Ломовицкий
70'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Н. Марков
️️️️
П. Шакуро
69'
Замена
А. Саная
️️️️
Н. Глушков
68'
63'
Желтая карточка
Л. Мусаев
60'
Желтая карточка
Д. Кузнецов
Желтая карточка
В. Кичин
56'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Е. Иванов
56'
46'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
С. Бакаев
46'
Замена
Г. Онугха
️️️️
А. Зуев
ГОЛ! 3:0!
Н. Глушков
Пас отдал
М. Бевеев
39'
ГОЛ! 2:0!
А. Окладников
Пас отдал
А. Зотов
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
Пас отдал
Н. Раздорских
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
90
Шакуро
22
Бевеев
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
19
Глушков
75
Окладников
3-2-1-3-1
99
Дюпин
31
Зотов
2
Тесленко
3
Тальби
20
Игнатьев
71
Самошников
38
Мусаев
17
Бакаев
11
Ломовицкий
17
Зуев
99
Лисакович
90
Шакуро
13
Марков
13
Марков
90
Шакуро
21
Раздорских
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Раздорских
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
19
Глушков
32
Саная
32
Саная
19
Глушков
20
Игнатьев
7
Фаттахов
7
Фаттахов
20
Игнатьев
71
Самошников
47
Савицкий
47
Савицкий
71
Самошников
11
Ломовицкий
6
Апшацев
6
Апшацев
11
Ломовицкий
17
Бакаев
44
Кузнецов
44
Кузнецов
17
Бакаев
17
Зуев
7
Онугха
7
Онугха
17
Зуев
Остались в запасе
Енисей
Рубин
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Енисей - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Антон Кобзев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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