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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 20 апреля 2022
Марсель
20.04.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 2
Завершен
Нант
39'
Д. Пайет (П)
55'
Д. Пайет (П)
75'
А. Арит
26'
А. Жиротто
41'
М. Коко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Нант
90'
+4
Вторая желтая
М. Коко
90'
+1
Желтая карточка
Д. Аппиа
Замена
С. Колашинац
️️️️
А. Арит
90'
Желтая карточка
А. Милик
87'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Л. Перес
86'
Замена
В. Ронжье
️️️️
П. Лирола
86'
81'
Желтая карточка
Фабио
ГОЛ! 3:2!
А. Арит
Пас отдал
Жерсон
75'
70'
Замена
К. Мерлен
️️️️
В. Геббельс
70'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Н. Паллуа
Замена
А. Милик
️️️️
С. Бакамбу
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Пайет
55'
46'
Замена
О. Букари
️️️️
М. Саймон
46'
Замена
Фабио
️️️️
Л. Бляс
45'
+1
Желтая карточка
М. Коко
41'
ГОЛ! 1:2!
М. Коко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пайет
39'
Желтая карточка
Л. Перес
35'
32'
Желтая карточка
Л. Бляс
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Жиротто
Пас отдал
В. Сиприен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
27
Мозес Саймон
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
15
Чалета-Цар
14
Перес
2
Салиба
14
Лирола
8
Камара
6
Гендузи
8
Жерсон
77
Арит
10
Пайет
94
Бакамбу
4-2-3-1
40
Лафон
14
Корчиа
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
25
Сиприен
8
Мутуссами
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
69
Геббельс
77
Арит
23
Колашинац
23
Колашинац
77
Арит
14
Перес
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Перес
14
Лирола
21
Ронжье
21
Ронжье
14
Лирола
94
Бакамбу
30
Милик
30
Милик
94
Бакамбу
69
Геббельс
26
Мерлен
26
Мерлен
69
Геббельс
10
Бляс
2
Фабио
2
Фабио
10
Бляс
27
Саймон
14
Букари
14
Букари
27
Саймон
5
Паллуа
17
Кулибали
17
Кулибали
5
Паллуа
Остались в запасе
Марсель
Нант
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Нант
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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