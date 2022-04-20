Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 20 апреля 2022
Ньюкасл
20.04.2022, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
32'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+4
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Альмирон
77'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
76'
60'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Галлахер
60'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ш. Куяте
45'
+2
Желтая карточка
К. Галлахер
40'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
Желтая карточка
М. Альмирон
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
23
Таргетт
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
26
Шелви
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
17
Олисе
27
Шлупп
10
Заа
29
Эдуард
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
8
Куяте
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Куяте
8
Галлахер
14
Матета
14
Матета
8
Галлахер
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Кристал Пэлас
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+