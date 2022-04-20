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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 20 апреля 2022
ЦСКА
20.04.2022, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Спартак
21'
З. Бакаев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Спартак
90'
+5
Желтая карточка
А. Максименко
90'
+4
Желтая карточка
С. Жиго
Желтая карточка
Б. Фукс
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Соболев
86'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Л. Классен
86'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ш. Николсон
Замена
Б. Фукс
️️️️
И. Обляков
82'
80'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
Г. Щенников
77'
77'
Желтая карточка
Ш. Николсон
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ю. Языджи
74'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Х. Карраскаль
74'
Желтая карточка
А. Заболотный
68'
64'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Р. Зобнин
64'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Заболотный
️️️️
Х. Медина
46'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
М. Мухин
46'
Вторая желтая
Ж. Гбамен
45'
+2
45'
Желтая карточка
М. Кофрие
43'
Желтая карточка
К. Мартинс
Желтая карточка
М. Мухин
37'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
35'
31'
Желтая карточка
З. Бакаев
Желтая карточка
Х. Карраскаль
24'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
АП
10
Иван Обляков
АП
97
Юсуф Языджи
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
15
Бийол
78
Дивеев
6
Фернандес
5
Гбамен
16
Мухин
15
Карраскаль
10
Обляков
28
Медина
97
Языджи
3-3-1-2-1
98
Максименко
2
Жиго
23
Чернов
14
Джикия
5
Кофрие
35
Мартинс
32
Классен
47
Зобнин
77
Бакаев
8
Игнатов
11
Николсон
15
Карраскаль
41
Ушаков
41
Ушаков
15
Карраскаль
10
Обляков
3
Фукс
3
Фукс
10
Обляков
16
Мухин
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
16
Мухин
97
Языджи
21
Эджуке
21
Эджуке
97
Языджи
28
Медина
91
Заболотный
91
Заболотный
28
Медина
11
Николсон
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Николсон
47
Зобнин
68
Литвинов
68
Литвинов
47
Зобнин
32
Классен
97
Денисов
97
Денисов
32
Классен
77
Бакаев
25
Пруцев
25
Пруцев
77
Бакаев
8
Игнатов
7
Соболев
7
Соболев
8
Игнатов
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча ЦСКА - Спартак
6
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Алексей Матюнин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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