Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монпелье
Ланс - Монпелье: обзор матча 20 апреля 2022
Ланс
20.04.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
37'
Д. Кошта
75'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Монпелье
88'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Ш. Дукур
82'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
82'
ГОЛ! 2:0!
И. Ганаго
Пас отдал
П. Франковски
75'
Замена
П. Берг
️️️️
Д. Кошта
74'
74'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Л. Леруа
Желтая карточка
Д. Кошта
70'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
68'
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Клосс
68'
61'
Замена
Т. Саванье
️️️️
С. Делайе
61'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
В. Жермен
ГОЛ! 1:0!
Д. Кошта
Пас отдал
Ж. Клосс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Саша Делайе
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Фариньес
24
Гради
4
Дансо
3
Ву
20
Машадо
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
10
Кошта
7
Сотока
15
Калимуэндо
3-1-3-1-2
1
Омлин
2
Суке
12
Сахо
8
Ойонго
13
Шотар
19
Делайе
3
Эстеве
27
Леруа
5
Кабелла
45
Мавидиди
98
Жермен
92
Клосс
19
Франковски
19
Франковски
92
Клосс
10
Кошта
7
Берг
7
Берг
10
Кошта
28
Дукур
18
Каюзак
18
Каюзак
28
Дукур
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
27
Леруа
4
Ферри
4
Ферри
27
Леруа
19
Делайе
10
Саванье
10
Саванье
19
Делайе
98
Жермен
91
Мойе
91
Мойе
98
Жермен
5
Кабелла
16
Джоаккини
16
Джоаккини
5
Кабелла
Остались в запасе
Ланс
Монпелье
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Статистика матча Ланс - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Монпелье
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+