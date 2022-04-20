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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 20 апреля 2022
Атлетико
20.04.2022, среда, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Гранада
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дуарте
Замена
Д. Симеоне
️️️️
М. Льоренте
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Врсалько
85'
85'
Замена
Д. Раба
️️️️
А. Пуэртас
83'
Желтая карточка
А. Пуэртас
Желтая карточка
Р. Де Пауль
78'
76'
Замена
А. Монторо
️️️️
А. Кольядо
76'
Замена
К. Бакка
️️️️
Л. Суарес
74'
Желтая карточка
В. Диас
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Гризманн
70'
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Корреа
66'
62'
Замена
М. Узуни
️️️️
Д. Мачис
58'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Х. Серрано
46'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Рейнилду
46'
Желтая карточка
С. Савич
45'
+4
Желтая карточка
Рейнилду
29'
3'
Желтая карточка
Куини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
6
Альберто Морено
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Гранада
31
Шейх Сарр
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
42
Серрано
7
Де Пауль
6
Коке
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-2-3-1
81
Максимиану
16
Диас
17
Куини
22
Дуарте
18
Эскудеро
6
Милья
18
Петрович
7
Пуэртас
10
Кольядо
11
Мачис
97
Суарес
10
Корреа
6
Лоди
6
Лоди
10
Корреа
42
Серрано
24
Врсалько
24
Врсалько
42
Серрано
14
Льоренте
20
Симеоне
20
Симеоне
14
Льоренте
17
Рейнилду
9
Суарес
9
Суарес
17
Рейнилду
7
Гризманн
10
Кунья
10
Кунья
7
Гризманн
10
Кольядо
19
Монторо
19
Монторо
10
Кольядо
11
Мачис
10
Узуни
10
Узуни
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Раба
19
Раба
7
Пуэртас
97
Суарес
70
Бакка
70
Бакка
97
Суарес
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
6
Альберто Морено
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Шейх Сарр
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
6
Альберто Морено
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
31
Шейх Сарр
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетико - Гранада
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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