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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Алания - Зенит
Алания - Зенит: обзор матча 20 апреля 2022
Алания
20.04.2022, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Зенит
55'
Б. Гурциев
90+2'
Н. Гиоргобиани
71'
Д. Сантос
81'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алания - Зенит
90'
+4
Замена
А. Сутормин
️️️️
Вендел
ГОЛ! 2:2!
Н. Гиоргобиани
90'
+2
81'
ГОЛ! 1:2!
И. Сергеев
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
В. Хубулов
77'
76'
Замена
Малком
️️️️
А. Мостовой
Желтая карточка
В. Хубулов
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сантос
Замена
️️️️
А. Засеев
69'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Хабалов
69'
Замена
И. Машуков
️️️️
Д. Кобесов
69'
66'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
А. Ерохин
66'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Засеев
59'
Желтая карточка
Х. Кочиев
58'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гурциев
Пас отдал
Д. Кобесов
55'
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
А. Адамов
Желтая карточка
Д. Кобесов
39'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Алания
81
Батраз Богиев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
37
Аркадий Чараев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
3-3-1-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
30
Шавлохов
10
Кобесов
8
Хугаев
13
Засеев
80
Хосонов
8
Хубулов
15
Хабалов
7
Гурциев
4-1-2-2-1
41
Кержаков
95
Адамов
28
Алип
78
Чистяков
3
Круговой
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
21
Ерохин
77
Мостовой
22
Дзюба
8
Хубулов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
8
Хубулов
15
Хабалов
88
Кобесов
88
Кобесов
15
Хабалов
10
Кобесов
14
Машуков
14
Машуков
10
Кобесов
95
Адамов
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
95
Адамов
8
Вендел
11
Сутормин
11
Сутормин
8
Вендел
77
Мостовой
10
Малком
10
Малком
77
Мостовой
22
Дзюба
33
Сергеев
33
Сергеев
22
Дзюба
21
Ерохин
9
Алберто
9
Алберто
21
Ерохин
Остались в запасе
Алания
Зенит
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Аркадий Чараев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Аркадий Чараев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Алания - Зенит
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Алания
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Алания
4 : 1
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0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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