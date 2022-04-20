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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 20 апреля 2022
Анжер
20.04.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
28'
К. Мбаппе
45+1'
С. Рамос
77'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - ПСЖ
90'
+2
Красная карточка
Э. Мишу
Желтая карточка
С. Думбия
88'
86'
Замена
Х. Симонс
️️️️
А. Ди Мария
86'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
А. Хакими
78'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
Т. Мангани
️️️️
А. Унаи
78'
Замена
М. Яколиш
️️️️
М. Чо
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
72'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
Б. Менди
️️️️
Н. Бенталеб
72'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Фульини
72'
71'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
50'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Рамос
Пас отдал
А. Ди Мария
42'
Желтая карточка
Х. Бернат
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Хакими
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Буфал
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
44
Марин Яколиш
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
3-2-3-1-1
1
Мандре
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
77
Эбосс
25
Бамба
21
Унаи
10
Фульини
6
Бенталеб
17
Буфал
50
Чо
3-3-1-1-2
1
Навас
93
Рамос
6
Керер
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
24
Бернат
23
Вейналдум
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
10
Фульини
15
Капелле
15
Капелле
10
Фульини
6
Бенталеб
3
Менди
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
6
Мангани
6
Мангани
21
Унаи
50
Чо
44
Яколиш
44
Яколиш
50
Чо
17
Буфал
29
Нинга
29
Нинга
17
Буфал
11
Ди Мария
7
Симонс
7
Симонс
11
Ди Мария
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
2
Хакими
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Хакими
23
Вейналдум
5
Гуйе
5
Гуйе
23
Вейналдум
Эбимбе
20
Мишу
20
Мишу
Эбимбе
29
Эбимбе
29
Эбимбе
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Анжер - ПСЖ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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