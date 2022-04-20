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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Динамо
Теплице - Динамо: обзор матча 20 апреля 2022
Теплице
20.04.2022, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
19'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Динамо
Замена
V. Prošek
️️️️
Д. Больевич
90'
+3
Замена
D. Ledecky
️️️️
L. Kodad
85'
76'
Замена
E. Tolno
️️️️
П. Цавош
Замена
Р. Юкл
️️️️
Ф. Жак
71'
62'
Желтая карточка
П. Цавош
60'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. ван Бурен
60'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
M. Skoda
19'
ГОЛ! 0:1!
M. Skoda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
35
Václav Prošek
ЦП
23
Якуб Гора
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
3-2-3-3
0
13
Тижани
17
33
Больевич
2
Шалоупек
0
27
Трубац
7
Жак
30
10
Сейк
3
2-2-5
31
12
Чолич
5
Гавел
8
Цавош
18
25
10
ван Бурен
0
17
Михалик
9
Валента
33
Больевич
35
35
33
Больевич
7
Жак
19
Юкл
19
Юкл
7
Жак
3
0
0
3
0
15
Пеннер
15
Пеннер
0
8
Цавош
6
6
8
Цавош
10
ван Бурен
11
Бранднер
11
Бранднер
10
ван Бурен
Остались в запасе
Теплице
Динамо
23
Якуб Гора
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
5
P. Novak
ЦЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
23
Якуб Гора
ЦФ
Остались в запасе
5
P. Novak
ЦЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Теплице - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
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