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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 20 апреля 2022
Ювентус
20.04.2022, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Фиорентина
32'
Ф. Бернардески
90+4'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Фиорентина
ГОЛ! 2:0!
Данило
Пас отдал
Х. Куадрадо
90'
+4
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
83'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Ф. Бернардески
82'
79'
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Дункан
79'
Замена
К. Пентек
️️️️
Н. Иконе
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Де Шильо
79'
72'
Желтая карточка
Л. Мартинес
69'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Венути
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
66'
63'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
46'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
Желтая карточка
М. Де Шильо
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бернардески
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Перин
22
Де Шильо
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
6
Закария
13
Данило
12
Рабьо
10
Бернардески
28
Влахович
21
Мората
4-1-1-3-1
1
Дронговски
5
Венути
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
34
Торрейра
32
Дункан
93
Иконе
17
Сапонара
31
Гонсалес
19
Кабрал
22
Де Шильо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Де Шильо
10
Бернардески
14
Кьеллини
14
Кьеллини
10
Бернардески
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
32
Дункан
14
Мале
14
Мале
32
Дункан
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
5
Венути
7
Кальехон
7
Кальехон
5
Венути
93
Иконе
9
Пентек
9
Пентек
93
Иконе
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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