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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 02 марта 2022
Фиорентина
02.03.2022, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ювентус
90+1'
Л. Венути (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Ювентус
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Венути
Желтая карточка
Л. Торрейра
90'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
84'
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Кастровилли
84'
79'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Желтая карточка
Н. Миленкович
72'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
71'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
65'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Пентек
65'
59'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кен
57'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
46'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Аке
Замена
Л. Венути
️️️️
А. Одриосола
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
21
Дестини Эгаревба
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
20
Одриосола
34
Торрейра
8
Кастровилли
7
Бонавентура
17
Сапонара
93
Иконе
9
Пентек
3-1-3-1-2
1
Перин
22
Де Шильо
4
де Лигт
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
6
Артур
3
Пеллегрини
11
Аке
9
Кен
28
Влахович
20
Одриосола
5
Венути
5
Венути
20
Одриосола
8
Кастровилли
32
Дункан
32
Дункан
8
Кастровилли
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
9
Пентек
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Пентек
11
Аке
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Аке
9
Кен
21
Мората
21
Мората
9
Кен
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Дестини Эгаревба
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Дестини Эгаревба
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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