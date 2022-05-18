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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Рейнджерс
Айнтрахт - Рейнджерс: обзор матча 18 мая 2022
Айнтрахт
18.05.2022, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Рейнджерс
69'
Р. Борре
57'
Д. Арибо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Рейнджерс
ГОЛ!
Р. Борре
5:4
ГОЛ!
К. Руф
4:4
ГОЛ!
Ф. Костич
4:3
Пенальти не реализован!
А. Рэмзи
ГОЛ!
Д. Камада
3:3
ГОЛ!
С. Эрфилд
2:3
ГОЛ!
А. Хрустич
2:2
ГОЛ!
С. Дэвис
1:2
ГОЛ!
К. Ленц
1:1
ГОЛ!
Д. Тавернье
0:1
117'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Сакала
117'
Замена
К. Руф
️️️️
Б. Баришич
116'
Травма
Б. Баришич
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Соу
106'
101'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Д. Арибо
Замена
К. Ленц
️️️️
Э. Н'Дика
100'
91'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Г. Камара
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
90'
74'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Райт
74'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Джек
73'
Желтая карточка
С. Райт
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Борре
Пас отдал
Ф. Костич
69'
62'
Желтая карточка
Д. Арибо
Замена
М. Хасебе
️️️️
Тута
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Арибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
6
Алмами Туре
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПАЗ
18
Филип Костич
ЛВ
35
Йеспер Линдстрем
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
97
Джибриль Соу
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЛП
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ОП
11
Скотт Райт
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
26
Н'Дика
35
Линдстрем
7
Кнауфф
17
Роде
18
Костич
97
Соу
18
Камада
19
Борре
4-1-4-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
8
Джек
11
Райт
6
Ландстрем
18
Арибо
18
Камара
77
Кент
3
Тута
20
Хасебе
20
Хасебе
3
Тута
26
Н'Дика
3
Ленц
3
Ленц
26
Н'Дика
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
97
Соу
70
Хрустич
70
Хрустич
97
Соу
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
18
Арибо
6
Сэндс
6
Сэндс
18
Арибо
18
Камара
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Камара
Сакала
21
Рэмзи
21
Рэмзи
Сакала
8
Джек
10
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
3
Баришич
7
Руф
7
Руф
3
Баришич
11
Райт
10
Сакала
10
Сакала
11
Райт
Остались в запасе
Айнтрахт
Рейнджерс
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Айнтрахт - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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