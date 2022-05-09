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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Коньяспор
Антальяспор - Коньяспор: обзор матча 09 мая 2022
Антальяспор
09.05.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
3 : 2
Завершен
Коньяспор
9'
Л. Адриано
16'
А. Ндао
66'
Х. Райт (П)
5'
Гильерме (П)
13'
Э. Чекичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Л. Адриано
90'
+2
88'
Замена
Амилтон
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
Г. Вурал
88'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Д. Синик
80'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Фреди
80'
Замена
Налдо
️️️️
Х. Райт
80'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
70'
68'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
К. Михаляк
67'
Желтая карточка
И. Сехич
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Райт
66'
59'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
59'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Н. Скубич
30'
Желтая карточка
А. Демирбаг
ГОЛ! 2:2!
А. Ндао
Пас отдал
Фреди
16'
13'
ГОЛ! 1:2!
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
9'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4-1-3-2
25
Боффин
77
Вурал
30
Кудряшов
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
70
Синик
16
Фреди
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
3-2-1-4
23
Сехич
89
Скубич
42
Бартакжи
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
8
Чекичи
77
Михаляк
4
Демирбаг
19
Хассан
77
Вурал
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
77
Вурал
11
Райт
5
Налдо
5
Налдо
11
Райт
16
Фреди
88
Езмерт
88
Езмерт
16
Фреди
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
70
Синик
17
Байракдар
17
Байракдар
70
Синик
89
Скубич
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
89
Скубич
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
8
Чекичи
23
Амилтон
23
Амилтон
8
Чекичи
77
Михаляк
17
Цикалеши
17
Цикалеши
77
Михаляк
Остались в запасе
Антальяспор
Коньяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Антальяспор - Коньяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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