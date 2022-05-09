Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Вайле
Виборг - Вайле: обзор матча 09 мая 2022
Виборг
09.05.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вайле
58'
Я. Бонде
90+3'
А. Джатта
29'
Л. Джорджевич
75'
A. Mucolli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Вайле
ГОЛ! 2:2!
А. Джатта
90'
+3
84'
Замена
T. Gundelund
️️️️
Э. Офори
84'
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Й. Греннинг
81'
78'
Вторая желтая
A. Mucolli
75'
Желтая карточка
A. Mucolli
75'
ГОЛ! 1:2!
A. Mucolli
Пас отдал
Ж. Опоку
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
И. Саид
69'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
69'
63'
Замена
А. Соуза
️️️️
D. Emmanouilidis
ГОЛ! 1:1!
Я. Бонде
Пас отдал
К. Леманс
58'
55'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
Й. Греннинг
55'
32'
Желтая карточка
Э. Офори
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
Т. Мельгор
Желтая карточка
М. Лауритсен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
10
Аллан Соуза
ПВ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
8
Леманс
13
Греннинг
1
Лунд
19
Саид
31
Грот
21
Лонвейк
2-1-5
6
Альбентоса
3
Альборнос
17
19
3
Опоку
20
Колингер
14
Мельгор
34
13
Греннинг
8
Замбурек
8
Замбурек
13
Греннинг
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
19
Саид
10
Бакиз
10
Бакиз
19
Саид
17
10
Соуза
10
Соуза
17
15
Офори
2
2
15
Офори
19
Джорджевич
9
Понсе
9
Понсе
19
Джорджевич
Остались в запасе
Виборг
Вайле
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
0
H. Hollsberg
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
0
H. Hollsberg
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Виборг - Вайле
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
Новости команд
Все
Виборг
Вайле
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+