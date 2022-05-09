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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Коринтианс
Брагантино - Коринтианс: обзор матча 09 мая 2022
Брагантино
09.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
55'
Р. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Г. Силва
88'
Желтая карточка
Б. Мело
85'
Замена
Г. Силва
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Соррисо
️️️️
B. Tubarão
82'
79'
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Р. Рамуш
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Артур
69'
68'
Замена
Майкон
️️️️
Кассио
68'
Замена
А. Мораес
️️️️
Г. Мантуан
68'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Р. Гедес
Замена
W.
️️️️
Мигел
59'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
59'
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аугусто
Пас отдал
Д. Кейрос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
37
Артур
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Коринтианс
1
Кассио
ВР
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фабио Карилле
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
1-1-5
15
Ломонако
30
Эвангелиста
37
Артур
99
Мигел
20
9
Алеррандро
25
Силва
3-2-3-2
1
Кассио
4
Жил
34
Густаво
26
Мело
31
Мантуан
2
Рамуш
7
Аугусто
30
Кантильо
37
Ду Кейрос
10
Виллиан
10
Гедес
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
99
Мигел
33
33
99
Мигел
37
Артур
9
Уртадо
9
Уртадо
37
Артур
20
7
Соррисо
7
Соррисо
20
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
10
Гедес
4
Виктор
4
Виктор
10
Гедес
2
Рамуш
3
Бамбу
3
Бамбу
2
Рамуш
1
Кассио
8
Майкон
8
Майкон
1
Кассио
7
Аугусто
19
Силва
19
Силва
7
Аугусто
31
Мантуан
18
Мораес
18
Мораес
31
Мантуан
Остались в запасе
Брагантино
Коринтианс
3
Лео Ортис
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
3
Лео Ортис
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Брагантино - Коринтианс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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