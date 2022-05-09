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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сан-Паулу
Форталеза - Сан-Паулу: обзор матча 09 мая 2022
Форталеза
09.05.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
69'
Я. Пикачу
57'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сан-Паулу
Желтая карточка
Я. Пикачу
88'
84'
Желтая карточка
Лусиано
82'
Замена
Эдер
️️️️
Х. Кальери
Замена
L. Crispim
️️️️
Б. Себальос
81'
74'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
70'
Замена
Робсон
️️️️
Л. Лима
70'
ГОЛ! 1:1!
Я. Пикачу
Пас отдал
Ж. Капишаба
69'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
С. Ромеро
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Лусиано
46'
Замена
Патрик
️️️️
Р. Нестор
46'
Замена
Лусиано
️️️️
А. Андерсон
45'
+2
Желтая карточка
И. Гомес
32'
Замена
П. Майя
️️️️
А. Колорадо
16'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
М. Беневенуто
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Сан-Паулу
10
Лусиано
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
3
Лео
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-2-1-5
4
Тити
29
Капишаба
6
Лима
4
Беневенуто
3
Себальос
15
Фелипе
22
Пикачу
10
Ромеро
21
Мойзес
28
Велисон
93
Валеф
2-2-5
28
Андерсон
13
Рафинья
5
Арболеда
23
Колорадо
25
Алиссон
19
Коста
9
Кальери
17
Гомес
11
Нестор
34
Велингтон
3
Себальос
91
91
3
Себальос
10
Ромеро
79
Кайзер
79
Кайзер
10
Ромеро
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
6
Лима
30
Робсон
30
Робсон
6
Лима
28
Андерсон
10
Лусиано
10
Лусиано
28
Андерсон
23
Колорадо
29
Майя
29
Майя
23
Колорадо
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
11
Нестор
8
Патрик
8
Патрик
11
Нестор
9
Кальери
23
Эдер
23
Эдер
9
Кальери
Остались в запасе
Форталеза
Сан-Паулу
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Остались в запасе
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Сан-Паулу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
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