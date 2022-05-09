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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Реал Солт-Лейк
Нэшвилл - Реал Солт-Лейк: обзор матча 09 мая 2022
Нэшвилл
09.05.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 15 тур
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
63'
D. Romney
90+2'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Реал Солт-Лейк
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Джей Сапонг
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Л. Хаакенсон
90'
+2
Замена
T. Anunga
️️️️
S. Davis
88'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Х. Мухтар
86'
85'
Замена
Т. Шмитт
️️️️
Э. Броди
84'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
E. Luiz
75'
Замена
N. Besler
️️️️
С. Марсело
ГОЛ! 1:0!
D. Romney
63'
62'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
М. Чанг
49'
Желтая карточка
П. Руис
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Р. Леаль
46'
20'
Желтая карточка
E. Luiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3-5-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
19
Мьюил
13
МакКарти
54
11
Леаль
10
Мухтар
5
9
Сапонг
3-3-4
18
МакМат
22
Эррера
15
Глад
30
Силва Марсело
25
17
Руис
22
Мерам
28
16
Чанг
3
Броди
17
Вуд
9
Сапонг
11
11
9
Сапонг
54
27
27
54
10
Мухтар
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
11
Леаль
9
9
11
Леаль
16
Чанг
19
19
16
Чанг
25
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
25
30
Силва Марсело
13
13
30
Силва Марсело
3
Броди
3
Шмитт
3
Шмитт
3
Броди
Остались в запасе
Нэшвилл
Реал Солт-Лейк
35
Bryan Meredith
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
17
Christopher Garcia
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
17
Christopher Garcia
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Нэшвилл - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Реал Солт-Лейк
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
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19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
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2025.07.13 17:24
1
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