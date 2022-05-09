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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Куяба
Сантос - Куяба: обзор матча 09 мая 2022
Сантос
09.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
4 : 1
Завершен
Куяба
3'
Л. Баптистао
37'
М. Леонардо
77'
Б. Ангуло
78'
Р. Секо
11'
Алессон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Куяба
84'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Алессон
81'
Замена
M. Silva
️️️️
C. Rivas
80'
Замена
F. Marques
️️️️
Ã. Cardoso
ГОЛ! 4:1!
Р. Секо
78'
ГОЛ! 3:1!
Б. Ангуло
77'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Леонардо
76'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Заносело
76'
Замена
Р. Секо
️️️️
Л. Баптистао
75'
Желтая карточка
В. Заносело
69'
Замена
Сандри
️️️️
Д. Хулио
69'
60'
Желтая карточка
Ã. Cardoso
58'
Замена
R.
️️️️
Вальдивия
58'
Замена
J.
️️️️
É.
Замена
Л. Брага
️️️️
Р. Гуларт
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Леонардо
Пас отдал
Л. Баптистао
37'
27'
Желтая карточка
C. Rivas
11'
ГОЛ! 1:1!
Алессон
Пас отдал
U.
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Мадсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
23
Лукас Пирес
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
20
Вальдивия
ЦП
6
Uendel
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
19
Élton
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сантос
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
1-1-5
23
Пирес
5
Фернандес
25
Заносело
7
Хулио
2
Веласкес
4
Бауэрман
10
Гуларт
2-2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
16
20
Вальдивия
6
Виларди
13
Гедес
19
77
Алессон
22
12
Баптистао
12
Секо
12
Секо
12
Баптистао
38
Леонардо
11
Ангуло
11
Ангуло
38
Леонардо
25
Заносело
29
Камачо
29
Камачо
25
Заносело
7
Хулио
6
Сандри
6
Сандри
7
Хулио
10
Гуларт
22
Брага
22
Брага
10
Гуларт
77
Алессон
7
Кафу
7
Кафу
77
Алессон
20
Вальдивия
10
10
20
Вальдивия
22
19
19
22
16
77
77
16
19
18
18
19
Остались в запасе
Сантос
Куяба
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Сантос - Куяба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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