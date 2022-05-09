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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Интернасьонал
Жувентуде - Интернасьонал: обзор матча 09 мая 2022
Жувентуде
09.05.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
90+3'
О. Руис
47'
Витао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Интернасьонал
ГОЛ! 1:1!
О. Руис
Пас отдал
П. Мосселин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
П. Энрике
86'
Желтая карточка
А. Патрик
83'
Замена
Габриэль
️️️️
Эденилсон
Замена
Г. Тота
️️️️
Р. Алвес
83'
79'
Желтая карточка
Эденилсон
79'
Желтая карточка
Вандерсон
79'
Замена
К. Видаль
️️️️
Вандерсон
Замена
В. Габриэль
️️️️
Жадсон
75'
71'
Замена
А. Патрик
️️️️
Давид
Замена
Бузанелло
️️️️
В. Матеус
63'
Замена
П. Мосселин
️️️️
G. Parede
62'
Желтая карточка
О. Руис
53'
Желтая карточка
В. Матеус
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
Витао
Пас отдал
К. де Пена
Замена
О. Руис
️️️️
Дарлан
46'
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
Алемао
Желтая карточка
Жадсон
44'
Желтая карточка
Дарлан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
50
Юри
ЦФ
10
Чико
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Давид
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
42
Даниэл
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
88
Габриэль Тота
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Кейллер
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
1-1-2-5
31
Рейс
13
Форстер
37
Дарлан
2
Алвес
16
Жадсон
50
Юри
9
Питта
77
10
Чико
2
Матеус
4-1-2-4
14
Бустос
44
Витао
4
Мендес
6
Рене
88
Эденилсон
14
де Пена
7
Давид
94
Вандерсон
9
Алемао
13
Дурадо
42
Даниэл
2
Алвес
88
Тота
88
Тота
2
Алвес
16
Жадсон
63
Габриэль
63
Габриэль
16
Жадсон
2
Матеус
25
Бузанелло
25
Бузанелло
2
Матеус
37
Дарлан
11
Руис
11
Руис
37
Дарлан
77
94
Мосселин
94
Мосселин
77
7
Давид
10
Патрик
10
Патрик
7
Давид
88
Эденилсон
6
Габриэль
6
Габриэль
88
Эденилсон
94
Вандерсон
11
Видаль
11
Видаль
94
Вандерсон
9
Алемао
7
Энрике
7
Энрике
9
Алемао
Остались в запасе
Жувентуде
Интернасьонал
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
Остались в запасе
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Жувентуде - Интернасьонал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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