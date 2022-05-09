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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 09 мая 2022
Фиорентина
09.05.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Рома
5'
Н. Гонсалес (П)
11'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Рома
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
90'
+1
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Иконе
90'
+1
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Гонсалес
90'
90'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
90'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
76'
Замена
К. Пентек
️️️️
А. Кабрал
76'
75'
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Пеллегрини
66'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
Желтая карточка
А. Дункан
49'
46'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
С. Оливейра
Желтая карточка
Д. Бонавентура
28'
24'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
С. Амрабат
19'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
А. Кабрал
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гонсалес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
32
Дункан
4
Амрабат
7
Бонавентура
31
Гонсалес
93
Иконе
19
Кабрал
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
59
Залевски
3
Ибаньес
6
Смоллинг
2
Карсдорп
23
Манчини
27
Оливейра
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
18
Абрахам
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
93
Иконе
17
Сапонара
17
Сапонара
93
Иконе
19
Кабрал
9
Пентек
9
Пентек
19
Кабрал
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Кальехон
31
Гонсалес
2
Карсдорп
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Карсдорп
27
Оливейра
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
27
Оливейра
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
7
Пеллегрини
23
Перес
23
Перес
7
Пеллегрини
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фиорентина - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
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