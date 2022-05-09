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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 09 мая 2022
Остин
09.05.2022, понедельник, 02:00
США. МЛС, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
6'
М. Дельгадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
88'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
86'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Р. Эдвардс
Замена
F. Martins
️️️️
Д. Галлахер
85'
84'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
Замена
H. Jimenez
️️️️
N. Lima
78'
Замена
D. Hoesen
️️️️
Кристиан
78'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
М. Уррути
68'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
68'
67'
Желтая карточка
Д. Уильямс
58'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Д. Коста
58'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Э. Альварес
58'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
К. Кабрал
52'
Желтая карточка
Д. Бонд
28'
Желтая карточка
С. Кулибали
Желтая карточка
А. Ринг
21'
14'
Желтая карточка
М. Дельгадо
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Дельгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остин
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
3-3-1-3
13
Тарбелл
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
68
Кристиан
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
7
Перейра
37
Уррути
1-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
8
Дельгадо
11
Коста
4
Кулибали
14
Чичарито
10
Альварес
22
Равелосон
44
Эдвардс
37
Уррути
23
Колманич
23
Колманич
37
Уррути
17
Галлахер
8
8
17
Галлахер
24
16
16
24
13
17
Редес
17
Редес
13
68
Кристиан
9
9
68
Кристиан
11
Коста
7
Грандсир
7
Грандсир
11
Коста
91
Кабрал
77
Гаспер
77
Гаспер
91
Кабрал
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
10
Альварес
16
16
10
Альварес
44
Эдвардс
23
Агирре
23
Агирре
44
Эдвардс
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Damian Las
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
Главный тренер
Джош Волфф
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Q2
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