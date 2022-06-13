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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 13 июня 2022
Форталеза
13.06.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
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Статистика матча Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
1
3
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0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
10
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
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21 ноября
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18 ноября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
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2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
10
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
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