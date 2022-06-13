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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Австрия
Дания - Австрия: обзор матча 13 июня 2022
Дания
13.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Австрия
21'
Й. Винд
37'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Австрия
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Йенсен
76'
65'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
С. Калайджич
65'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Вайманн
Замена
В. Нельссон
️️️️
Й. Андерсен
63'
52'
Желтая карточка
К. Дансо
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Й. Меле
49'
46'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
В. Лазаро
46'
Замена
К. Онисиво
️️️️
П. Виммер
46'
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Шлагер
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
А. Сков Ольсен
46'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Корнелиус
46'
42'
Желтая карточка
П. Виммер
ГОЛ! 2:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Й. Винд
37'
Желтая карточка
Й. Винд
26'
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
Й. Меле
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Саша Калайджич
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Дания
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
18
Филип Биллинг
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Мартин Фрайзль
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
0
Ханнес Вольф
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
13
Кристенсен
26
Бойлесен
13
Кристенсен
5
Меле
23
Хейбьерг
7
Йенсен
11
Сков Ольсен
21
Корнелиус
19
Винд
4-3-1-2
1
Линднер
22
Лазаро
3
Дансо
5
Траунер
16
Триммель
4
Шлагер
6
Зайвальд
9
Забитцер
21
Виммер
23
Вайманн
9
Калайджич
2
Андерсен
6
Нельссон
6
Нельссон
2
Андерсен
5
Меле
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
5
Меле
11
Сков Ольсен
18
Биллинг
18
Биллинг
11
Сков Ольсен
7
Йенсен
10
Эриксен
10
Эриксен
7
Йенсен
21
Корнелиус
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
21
Корнелиус
22
Лазаро
19
Ляйнер
19
Ляйнер
22
Лазаро
4
Шлагер
20
Лаймер
20
Лаймер
4
Шлагер
23
Вайманн
11
Грегоритч
11
Грегоритч
23
Вайманн
9
Калайджич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Калайджич
21
Виммер
20
Онисиво
20
Онисиво
21
Виммер
Остались в запасе
Дания
Австрия
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Патрик Пенц
ВР
12
Мартин Фрайзль
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
0
Ханнес Вольф
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Мартин Фрайзль
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
0
Ханнес Вольф
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Дания - Австрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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