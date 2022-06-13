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Расписание матчей
Лига наций
Азербайджан - Беларусь
Азербайджан - Беларусь: обзор матча 13 июня 2022
Азербайджан
13.06.2022, понедельник, 19:00
Лига наций, группа C3, 4 тур
2 : 0
Завершен
Беларусь
76'
М. Эмрели
90+3'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Беларусь
ГОЛ! 2:0!
Р. Шейдаев
Пас отдал
М. Эмрели
90'
+3
Желтая карточка
М. Эмрели
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Эмрели
76'
Замена
А. Исаев
️️️️
Р. Алмейда
73'
70'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
В. Малькевич
70'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
И. Бахар
Замена
Д. Диниев
️️️️
Э. Исрафилов
59'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Р. Дадашов
59'
Замена
А. Кривоцюк
️️️️
А. Салахли
59'
56'
Замена
А. Быков
️️️️
В. Климович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Егор Богомольский
ЦФ
3-2-3-2
12
Махаммадалиев
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
15
Гусейнов
3
Салахли
18
Гусейнов
8
Махмудов
14
Исрафилов
20
Алмейда
11
Шейдаев
9
Дадашов
3-3-2-1-1
1
Павлюченко
18
Малькевич
6
Хадаркевич
6
Политевич
19
Шевченко
15
Бочеров
2
Печенин
14
Яблонский
10
Бахар
9
Эбонг
21
Климович
20
Алмейда
20
Исаев
20
Исаев
20
Алмейда
14
Исрафилов
7
Диниев
7
Диниев
14
Исрафилов
3
Салахли
5
Кривоцюк
5
Кривоцюк
3
Салахли
9
Дадашов
10
Эмрели
10
Эмрели
9
Дадашов
18
Малькевич
19
Подстрелов
19
Подстрелов
18
Малькевич
21
Климович
7
Быков
7
Быков
21
Климович
10
Бахар
10
Богомольский
10
Богомольский
10
Бахар
Остались в запасе
Азербайджан
Беларусь
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Анатолий Нуриев
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
17
Павел Седько
ЛВ
10
Валерий Громыко
АП
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
11
Анатолий Нуриев
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Остались в запасе
17
Павел Седько
ЛВ
10
Валерий Громыко
АП
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Азербайджан - Беларусь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Где смотреть матч:
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