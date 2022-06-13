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Расписание матчей
Лига наций
Казахстан - Словакия
Казахстан - Словакия: обзор матча 13 июня 2022
Казахстан
13.06.2022, понедельник, 17:00
Лига наций, группа C3, 4 тур
2 : 1
Завершен
Словакия
18'
Я. Вороговский
39'
Э. Астанов
51'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Словакия
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
+4
Желтая карточка
Л. Алмаши
88'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Л. Гараслин
Замена
М. Самородов
️️️️
А. Аимбетов
88'
87'
Красная карточка
О. Дуда
86'
Желтая карточка
О. Дуда
Желтая карточка
Р. Оразов
86'
Замена
Ю. Логвиненко
️️️️
Э. Астанов
83'
82'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
М. Беро
Замена
Р. Оразов
️️️️
Я. Вороговский
73'
Замена
Б. Каиров
️️️️
М. Габышев
73'
72'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
А. Русняк
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Беро
Пас отдал
А. Русняк
46'
Замена
В. Де Марко
️️️️
Ю. Хватал
ГОЛ! 2:0!
Э. Астанов
Пас отдал
А. Тагыберген
39'
23'
Желтая карточка
Н. Гьембер
ГОЛ! 1:0!
Я. Вороговский
Пас отдал
М. Габышев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
5
Михаил Габышев
ЛЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
19
Тимур Досмагамбетов
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
21
Юрай Хватал
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
13
Патрик Грошовски
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
17
Лукаш Гараслин
АП
8
Ондрей Дуда
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ОП
10
Самат Жарынбетов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
10
Бауыржан Байтана
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Словакия
23
Доминик Такац
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
5
Мартин Регали
ЛВ
24
Мартин Косцельник
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
4-3-2-1
12
Шацкий
5
Габышев
3
Алип
2
Малый
22
Марочкин
7
Дарабаев
11
Вороговский
8
Тагыберген
21
Астанов
19
Досмагамбетов
17
Аимбетов
4-1-3-1-1
12
Родак
2
Пекарик
6
Гьембер
4
Вальент
21
Хватал
13
Грошовски
19
Куцка
21
Беро
10
Русняк
17
Гараслин
8
Дуда
5
Габышев
5
Каиров
5
Каиров
5
Габышев
21
Астанов
23
Логвиненко
23
Логвиненко
21
Астанов
11
Вороговский
20
Оразов
20
Оразов
11
Вороговский
17
Аимбетов
10
Самородов
10
Самородов
17
Аимбетов
21
Хватал
15
Де Марко
15
Де Марко
21
Хватал
17
Гараслин
10
Суслов
10
Суслов
17
Гараслин
21
Беро
0
Алмаши
0
Алмаши
21
Беро
10
Русняк
15
Стрелец
15
Стрелец
10
Русняк
Остались в запасе
Казахстан
Словакия
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
10
Бауыржан Байтана
АП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
23
Доминик Такац
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
24
Мартин Косцельник
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
5
Мартин Регали
ЛВ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
10
Бауыржан Байтана
АП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Такац
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
24
Мартин Косцельник
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
5
Мартин Регали
ЛВ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Казахстан - Словакия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Где смотреть матч:
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