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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Хорватия
Франция - Хорватия: обзор матча 13 июня 2022
Франция
13.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
5'
Л. Модрич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Хорватия
90'
+1
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Ковачич
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Гендузи
80'
72'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Будимир
72'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Й. Брекало
Замена
К. Коман
️️️️
К. Нкунку
72'
Желтая карточка
А. Рабьо
67'
65'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
Б. Павар
62'
50'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
Б. Павар
️️️️
Ж. Кунде
46'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Б. Камара
46'
Желтая карточка
М. Гендузи
18'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ПЗ
19
Бубакар Камара
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
6
Йосип Шутало
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
7
Йосип Брекало
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-2-3
16
Меньян
3
Динь
5
Кунде
15
Конате
3
Кимпембе
19
Камара
14
Рабьо
6
Гендузи
10
Мбаппе
19
Бензема
7
Нкунку
4-2-1-2-1
23
Ивушич
22
Юранович
25
Эрлич
2
Станишич
6
Шутало
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
15
Пашалич
7
Брекало
11
Будимир
5
Кунде
15
Павар
15
Павар
5
Кунде
19
Камара
8
Чуамени
8
Чуамени
19
Камара
7
Нкунку
7
Коман
7
Коман
7
Нкунку
6
Гендузи
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Гендузи
15
Пашалич
7
Майер
7
Майер
15
Пашалич
8
Ковачич
21
Сучич
21
Сучич
8
Ковачич
7
Брекало
13
Влашич
13
Влашич
7
Брекало
11
Будимир
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Будимир
Остались в запасе
Франция
Хорватия
21
Жонатан Клосс
ПЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Недилько Лабрович
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
21
Жонатан Клосс
ПЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Франция - Хорватия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
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