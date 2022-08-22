Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кремонезе
Рома - Кремонезе: обзор матча 22 августа 2022
Рома
22.08.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кремонезе
65'
К. Смоллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Кремонезе
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
86'
85'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Л. Лочошвили
80'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
79'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Д. Окереке
Замена
Н. Залевски
️️️️
Л. Спинаццола
73'
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Дибала
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Л. Пеллегрини
65'
57'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Э. Айву
56'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Л. Дзанимачча
56'
Замена
Д. Баез
️️️️
П. Гильоне
50'
Желтая карточка
Л. Дзанимачча
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дзаньоло
45'
24'
Желтая карточка
Э. Айву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
3-3-1-1-2
13
Раду
24
Лочошвили
4
Айву
21
Кирикеш
18
Гильоне
18
Пикель
14
Валери
25
Аскасибар
98
Дзанимачча
29
Окереке
9
Дессер
37
Спинаццола
59
Залевски
59
Залевски
37
Спинаццола
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
21
Дибала
18
Матич
18
Матич
21
Дибала
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
4
Айву
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
4
Айву
98
Дзанимачча
92
Буонаюто
92
Буонаюто
98
Дзанимачча
29
Окереке
74
Тсаджут
74
Тсаджут
29
Окереке
18
Гильоне
28
Баез
28
Баез
18
Гильоне
24
Лочошвили
9
Чиофани
9
Чиофани
24
Лочошвили
Остались в запасе
Рома
Кремонезе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Кремонезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Кремонезе
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+