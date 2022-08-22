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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Коньяспор
Истанбулспор - Коньяспор: обзор матча 22 августа 2022
Истанбулспор
22.08.2022, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Коньяспор
29'
Э. Чекичи
44'
М. Демир (П)
56'
М. Есиль (АГ)
69'
Гильерме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Коньяспор
79'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
К. Михаляк
73'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
Замена
А. Цайич
️️️️
О. Эрдоган
72'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
М. Сарикайя
72'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Гильерме
Желтая карточка
М. Олого
68'
66'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
66'
Замена
С. Дикмен
️️️️
Д. Павичич
65'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Р. Мурич
Замена
P. Ebert
️️️️
В. Этеми
60'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
60'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
М. Есиль
55'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Замена
М. Олого
️️️️
Д. Аксу
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Огуз
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Демир
40'
Желтая карточка
А. Демирбаг
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чекичи
Пас отдал
А. Огуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
6
Ferhat Yazgan
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
4-2-1-3
1
Йенсен
13
Бербер
21
Есиль
3
Аксу
23
Эрдоган
24
Сарикайя
57
Кабасакал
72
Этеми
11
Топалли
66
Ясар
9
Йылмаз
4-2-1-3
23
Сехич
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
24
Павичич
11
Битики
11
Мурич
8
Чекичи
9
Демир
3
Аксу
50
Олого
50
Олого
3
Аксу
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
23
Эрдоган
11
Цайич
11
Цайич
23
Эрдоган
24
Сарикайя
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
24
Сарикайя
72
Этеми
87
87
72
Этеми
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
24
Павичич
6
Дикмен
6
Дикмен
24
Павичич
Михаляк
9
Икпеазу
9
Икпеазу
Михаляк
11
Мурич
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Мурич
Остались в запасе
Истанбулспор
Коньяспор
59
Альп Арда
ВР
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
6
Ferhat Yazgan
ЦП
77
Кристал Абазай
ЦФ
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
8
Бруну Пас
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
6
Ferhat Yazgan
ЦП
77
Кристал Абазай
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
8
Бруну Пас
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбулспор - Коньяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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