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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Адана Демирспор
Фенербахче - Адана Демирспор: обзор матча 22 августа 2022
Фенербахче
22.08.2022, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Адана Демирспор
21'
Э. Валенсия (П)
41'
Э. Валенсия
48'
М. Зайц
84'
Э. Алиоски
55'
Ю. Бельханда (П)
66'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Адана Демирспор
90'
+4
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
Й. Свенссон
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Линкольн
88'
88'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 4:2!
Э. Алиоски
84'
83'
Красная карточка
Я. Ракицкий
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Э. Мор
80'
67'
Желтая карточка
А. Оникуру
66'
ГОЛ! 3:2!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Оникуру
64'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Г. Инлер
Замена
И. Юкшек
️️️️
В. Арао
63'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Зайц
62'
Замена
Д. Росси
️️️️
С. Дурсун
61'
55'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ю. Бельханда
Желтая карточка
А. Салаи
54'
Желтая карточка
М. Зайц
49'
ГОЛ! 3:0!
М. Зайц
Пас отдал
Линкольн
48'
46'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
Желтая карточка
В. Арао
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
С. Дурсун
41'
38'
Желтая карточка
Д. Акинтола
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
21'
18'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
13'
Желтая карточка
С. Акайдын
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Баиндыр
14
Перес
41
Салаи
3
Лемос
15
Арао
24
Кадиоглу
8
Зайц
18
Линкольн
7
Мор
19
Дурсун
13
Валенсия
3-5-1-1
25
Эзбир
44
Ракицкий
4
Акайдын
13
Родригес
22
Свенссон
8
Акинтола
5
Ндиайе
88
Инлер
20
Бельханда
7
Оникуру
22
Дзюба
18
Линкольн
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Линкольн
7
Мор
7
Алиоски
7
Алиоски
7
Мор
8
Зайц
8
Яндас
8
Яндас
8
Зайц
15
Арао
5
Юкшек
5
Юкшек
15
Арао
19
Дурсун
9
Росси
9
Росси
19
Дурсун
88
Инлер
21
Стамбули
21
Стамбули
88
Инлер
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
22
Свенссон
70
Йылдыз
70
Йылдыз
22
Свенссон
22
Дзюба
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
22
Дзюба
Остались в запасе
Фенербахче
Адана Демирспор
54
Эртугрул Четин
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
39
Ведат Каракуш
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фенербахче - Адана Демирспор
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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