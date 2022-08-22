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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Орландо Сити
Шарлотт - Орландо Сити: обзор матча 22 августа 2022
Шарлотт
22.08.2022, понедельник, 02:00
США. МЛС, 37 тур
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
66'
O. McKinze Gaines II.
62'
Э. Кара
89'
Т. Акинделе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Орландо Сити
89'
ГОЛ! 1:2!
Т. Акинделе
86'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ф. Торрес
86'
Замена
У. Картахена
️️️️
М. Перейра
82'
Желтая карточка
М. Перейра
79'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Э. Кара
Замена
Й. Рейна
️️️️
O. McKinze Gaines II.
77'
Замена
Б. Бендер
️️️️
Q. McNeill
72'
71'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Д. Малрейни
Желтая карточка
Д. Джонс
68'
ГОЛ! 1:1!
O. McKinze Gaines II.
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кара
48'
Желтая карточка
А. Карлос
42'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Q. McNeill
23'
8'
Желтая карточка
Д. Малрейни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
35
Quinn McNeill
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
10
Йорди Рейна
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-1-5
1
Калина
28
Фукс
6
13
Бронико
24
Линдси
35
20
Джонс
18
28
Свидерски
14
0
4-3-1-2
1
Галлезе
13
Руан
3
Карлос
21
Шлегель
24
Смит
10
Перейра
5
Араухо
30
Урсо
11
Торрес
9
Кара
11
Малрейни
35
16
Бендер
16
Бендер
35
14
10
Рейна
10
Рейна
14
10
Перейра
16
Картахена
16
Картахена
10
Перейра
11
Малрейни
91
Мичел
91
Мичел
11
Малрейни
9
Кара
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Кара
11
Торрес
16
Джоаккини
16
Джоаккини
11
Торрес
Остались в запасе
Шарлотт
Орландо Сити
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
11
Андре Синъясики
ЛВ
29
Adilson Malanda
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
11
Андре Синъясики
ЛВ
29
Adilson Malanda
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Шарлотт - Орландо Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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