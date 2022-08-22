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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Градец-Кралове
Богемианс 1905 - Градец-Кралове: обзор матча 22 августа 2022
Богемианс 1905
22.08.2022, понедельник, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Градец-Кралове
37'
Д. Пушкач (П)
23'
Ф. Кубала
30'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Градец-Кралове
90'
+2
Замена
Ф. Новотны
️️️️
А. Влканова
82'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Я. Рада
Замена
М. Беран
️️️️
J. Jindrisek
82'
Замена
М. Гала
️️️️
Д. Пушкач
82'
Желтая карточка
R. Vales
80'
78'
Желтая карточка
П. Кодеш
76'
Желтая карточка
Д. Васулин
75'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Кубала
Замена
L. Muzik
️️️️
А. Янош
71'
Замена
M. Novy
️️️️
Я. Коваржик
66'
48'
Желтая карточка
Я. Клима
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Пушкач
37'
36'
Желтая карточка
Я. Рада
35'
Желтая карточка
M. Reichl
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Влканова
Пас отдал
Я. Кучера
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кубала
12'
Желтая карточка
Ф. Кубала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
58
Адам Влканова
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Богемианс 1905
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Градец-Кралове
29
Адам Габриэль
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
4-5-1
1
16
4
39
Крапка
29
19
Коваржик
16
8
Янош
15
Хронек
30
Пушкач
31
Петрак
3-4-2-2
25
Чех
39
Клима
19
28
Кубала
28
Кучера
23
Рада
16
Кодеш
58
Влканова
11
Ринеш
12
15
Васулин
30
Пушкач
17
Гала
17
Гала
30
Пушкач
19
Коваржик
32
32
19
Коваржик
4
7
Беран
7
Беран
4
8
Янош
9
9
8
Янош
23
Рада
29
Габриэль
29
Габриэль
23
Рада
58
Влканова
16
Новотны
16
Новотны
58
Влканова
28
Кубала
11
Прекоп
11
Прекоп
28
Кубала
Остались в запасе
Богемианс 1905
Градец-Кралове
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
2
Степан Гаразим
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Остались в запасе
2
Степан Гаразим
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Богемианс 1905 - Градец-Кралове
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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