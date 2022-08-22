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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро: обзор матча 22 августа 2022
Атлетико Паранаэнсе
22.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
25'
Пабло
64'
Э.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро
84'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
84'
Замена
Р. Силва
️️️️
Л. Кал
84'
Замена
Эвералдо
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
Ромуло
️️️️
А. Каноббио
81'
Замена
Эрик
️️️️
А. Сантана
71'
Замена
В. Роке
️️️️
Пабло
71'
64'
ГОЛ! 1:1!
Э.
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Д. Теранс
62'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Куэльо
62'
29'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Матеузиньо
ГОЛ! 1:0!
Пабло
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
8
Жуниньо
ЦФ
2
Patric
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Америка Минейро
13
Артур
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
6
João Paulo
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
12
Airton
ЦФ
3-2-3-2
24
Бенто
16
Абнер
5
Энрике
12
Келлвен
5
Фернандиньо
80
Сантана
28
Куэльо
80
Теранс
17
Каноббио
92
Пабло
44
Хелено
2-1-2-5
2
Майдана
6
Лопес
17
Матеузиньо
16
Але
11
Азеведо
2
21
Кал
19
Энрике
1
Кавичиоли
33
Эдер
80
Теранс
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Теранс
80
Сантана
14
Эрик
14
Эрик
80
Сантана
28
Куэльо
28
Витиньо
28
Витиньо
28
Куэльо
92
Пабло
9
Роке
9
Роке
92
Пабло
17
Каноббио
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Каноббио
17
Матеузиньо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
17
Матеузиньо
21
Кал
45
Силва
45
Силва
21
Кал
11
Азеведо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
11
Азеведо
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
13
Артур
ЦЗ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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