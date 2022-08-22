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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 22 августа 2022
Манчестер Юнайтед
22.08.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
16'
Д. Санчо
53'
М. Рэшфорд
81'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
К. Роналду
️️️️
М. Рэшфорд
86'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
К. Эриксен
86'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
86'
85'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Желтая карточка
Б. Фернандеш
74'
73'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Д. Милнер
Замена
Фред
️️️️
Д. Санчо
71'
59'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Марсьяль
53'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Э. Эланга
46'
Желтая карточка
Д. Далот
45'
+2
Желтая карточка
Р. Варан
27'
24'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Э. Эланга
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Джейдон Санчо
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Энтони Эланга
ПП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Луис Диас
ЛФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
8
Мактоминей
19
Санчо
24
Эриксен
19
Эланга
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
4-3-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Эллиот
10
Салах
9
Фирмино
14
Диас
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
19
Санчо
7
Фред
7
Фред
19
Санчо
24
Эриксен
6
ван де Бек
6
ван де Бек
24
Эриксен
9
Рэшфорд
7
Роналду
7
Роналду
9
Рэшфорд
19
Эланга
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Эланга
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
14
Карвалью
14
Карвалью
20
Милнер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
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