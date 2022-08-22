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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Даллас
Нэшвилл - Даллас: обзор матча 22 августа 2022
Нэшвилл
22.08.2022, понедельник, 03:30
США. МЛС, 38 тур
4 : 0
Завершен
Даллас
5'
Х. Мухтар
26'
Я. Шаффельбург
33'
Х. Мухтар
72'
D. Romney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Даллас
Замена
T. Anunga
️️️️
S. Davis
84'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
84'
75'
Замена
Нану
️️️️
П. Арриола
75'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
ГОЛ! 4:0!
D. Romney
Пас отдал
Д. Ловиц
72'
Замена
А. Годой
️️️️
Д. МакКарти
68'
67'
Желтая карточка
Э. Твумаси
62'
Желтая карточка
С. Ллетгет
61'
Замена
Н. Тафари
️️️️
M. Hedges
Замена
Э. Миллер
️️️️
Ш. Мур
50'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Я. Шаффельбург
46'
46'
Замена
B. Redzic
️️️️
Э. Серрильо
ГОЛ! 3:0!
Х. Мухтар
33'
31'
Желтая карточка
П. Помыкал
ГОЛ! 2:0!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
Х. Мухтар
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
29
Franco Jara
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
14
Benjamin Redzic
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
13
МакКарти
11
Леаль
54
18
Мур
18
Шаффельбург
9
Сапонг
3-2-2-3
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
6
Серрильо
19
Помыкал
17
Арриола
20
Веласко
16
99
Твумаси
29
18
Мур
15
Миллер
15
Миллер
18
Мур
13
МакКарти
20
Годой
20
Годой
13
МакКарти
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
18
Шаффельбург
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Шаффельбург
54
27
27
54
17
Арриола
14
Нану
14
Нану
17
Арриола
6
Серрильо
14
14
6
Серрильо
2
91
Тафари
91
Тафари
2
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
Остались в запасе
Нэшвилл
Даллас
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нэшвилл - Даллас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
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