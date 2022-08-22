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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Хетафе
Жирона - Хетафе: обзор матча 22 августа 2022
Жирона
22.08.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
42'
К. Стуани
47'
Д. Дуарте (АГ)
64'
В. Кастелланос
73'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Хетафе
90'
+8
Желтая карточка
Э. Унал
90'
+7
Красная карточка
Ф. Ангилери
Замена
Р. Террац
️️️️
В. Кастелланос
86'
Желтая карточка
Хуанпе
81'
73'
ГОЛ! 3:1!
Э. Унал
70'
Желтая карточка
Д. Джене
Замена
Рейньер
️️️️
К. Стуани
70'
66'
Замена
Порту
️️️️
С. Митрович
ГОЛ! 3:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
Я. Эррера
64'
Замена
С. Саис
️️️️
Р. Рикельме
63'
Желтая карточка
К. Стуани
55'
51'
Желтая карточка
К. Аленья
49'
Желтая карточка
Ф. Ангилери
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Дуарте
47'
46'
Желтая карточка
Б. Майорал
46'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Н. Максимович
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
42'
35'
Желтая карточка
С. Митрович
Желтая карточка
В. Кастелланос
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
20
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Жирона
30
Льюк Матас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Оскар Уренья
ЦП
73
Хоэль Рока
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хуан Карлос
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
14
Буэно
27
Коуто
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
17
Рикельме
7
Стуани
11
Кастелланос
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
23
Митрович
2
Джене
2
Иглесиас
26
Ангилери
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
20
Майорал
19
Унал
11
Кастелланос
11
Террац
11
Террац
11
Кастелланос
7
Стуани
19
Рейньер
19
Рейньер
7
Стуани
17
Рикельме
14
Саис
14
Саис
17
Рикельме
88
Максимович
20
Сеоане
20
Сеоане
88
Максимович
23
Митрович
10
Порту
10
Порту
23
Митрович
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
30
Льюк Матас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
28
Оскар Уренья
ЦП
73
Хоэль Рока
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
30
Льюк Матас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
28
Оскар Уренья
ЦП
73
Хоэль Рока
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Жирона - Хетафе
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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